Лоббисты в ЕС: сколько стоит попытка повлиять на Брюссель

В одном только Брюсселе при структурах Европейского Союза работают более 15 тысяч легальных лоббистов. Они на совершенно законных основаниях представляют интересы определенных компаний или организаций и должны содействовать принятию органами власти выгодных для этих компаний или организаций решений — с помощью легальных средств и способов.

В 2008 году в ЕС была создана база данных Transparency Register, в которой "группы влияния" — то есть лоббисты — должны регистрироваться и предоставлять сведения о своих финансовых и прочих интересах. Такой открытый общественный справочник стал ответом на критику в адрес ЕС в непрозрачности при принятии важных решений. Впрочем, необходимость регистрироваться не закреплена законодательно, что означает, что и не зарегистрированные лоббисты могут оказывать влияние на еврочиновников. К тому же, указывают критики Transparency Register, не существует никакого механизма проверки сведений, внесенных лоббистами в базу данных, а потому многие эксперты подозревают "хроническое" занижение лоббистами их расходов на проталкивание интересов в Брюсселе.

Как бы там ни было, Transparency Register остается единственным источником информации о легальных лоббистах в Европе. Поэтому DW проанализировала имеющиеся цифры и попыталась понять, кто же оказывает влияние на решения органов в Брюсселе, затрагивающие миллионы жителей Европейского Союза.

Лоббисты-"европейцы" и лоббисты-"иностранцы"

От лоббистов требуется занести в Transparency Register данные о сумме денег, которые они планируют выделить на свою работу. DW высчитала среднее значение для каждого лоббиста и распределила их по месту расположения штаб-квартиры фирмы или организации, интересы которых они представляют.