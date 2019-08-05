Лизнула собака: как американка лишилась рук и ног из-за домашнего любимца

Женщина в США осталась без рук и ног после того, как ее лизнула домашняя собака. О трагическом случае сообщает телеканал Fox 8.

Мари и Мэтью Трэйнеры отдыхали на побережье Карибского моря. После возвращения женщину беспокоили тошнота, боль в спине, высокая температура. Трэйнеры решили, что Мари заразилась гриппом. Но когда ее температура вдруг резко упала до 33°C, муж вызвал медиков.

В больнице реаниматологи начали агрессивное лечение, но оно не помогло.

Через несколько часов у Мари начался сепсис, ее состояние стремительно ухудшалось. Через пару дней у нее начался некроз конечностей. Врачи ввели женщину в медикаментозную кому.

Анализы показали, что женщина заражена капноцитофагами. Эти бактерии — часть нормальной миклофлоры собак и кошек. Они крайне редко передаются людям, но когда это происходит, способны вызывать тяжелейшие заболевания. Гибель людей от заражения Capnocytophaga canimorsus происходит настолько редко, что даже подсчет таких случаев не ведется.

Последнее, что помнит женщина — как она, почувствовав себя плохо, прилегла на диван. Через 10 дней она очнулась с ампутированными кистями рук и ступнями.

”Когда я открыла глаза, я не знала, где нахожусь, — вспоминает Мари. — Было очень тяжело осознать, что мне ампутировали ноги и руки… Очень трудно справиться”.

Дома у семьи живут две собаки. Очевидно, они облизали какую-нибудь царапину на руках Мари — видимо, так бактерии и попали в организм. Это привело к образованию множества тромбов, которые ограничили приток крови к конечностям и вызвали их некроз. Без операции Мари бы погибла.