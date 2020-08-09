LIVE | Как в Республике Беларусь выбирают президента

9 августа — основной день голосования на выборах президента Беларуси. За пять дней досрочного голосования явка избирателей составила 41,7%. TUT.BY рассказывает обо всем, что происходит сегодня в стране.
На пост президента претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.
Избирательные участки сегодня, как и в дни досрочного голосования, открылись в 8.00 и закончат свою работу в 20.00.
Восемь человек из штаба Светланы Тихановской были задержаны вчера или сегодня. Некоторым из них дали ”сутки”, что предъявляют остальным — пока неизвестно.
10:59
Семь человек из штаба Светланы Тихановской были задержаны вчера или сегодня. Некоторым из них дали ”сутки”, что предъявляют остальным — пока неизвестно. Еще один не выходит на связь.
10:56
А вот люди выстраиваются в очередь на 103-м участке во Фрунзенском районе Минска.
10:58
Явка на выборах президента на 10.00 составила 45,55%, сообщила Лидия Ермошина. Она также рассказала, что выборы состоялись в Гомельской и Могилевской областях — тут проголосовали более 50% избирателей.
10:47
Это трасса Р28 из Молодечно. Прямо перед МКАД стоит такая машина, пассажиры в ней — в балаклавах.
10:39
А это очередь на участок в Новой Боровой.
10:12
Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами. Вот что сообщают нам читатели: ”Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса”, ”Очень медленно загружается YouTube”, ”Отваливаются Google-сервисы”, ”За Минском и в Минске не открывается платформа zubr.in”, ”Не открывается сайт Виктора Бабарико”, ”В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже”.
10:05
Голосование в Москве в белорусском посольстве.
В Киеве в очереди стоит не меньше 30 человек.
9:29
Вот такую картину можно наблюдать на въезде в Минск со стороны Ждановичей. Фото прислал наш читатель.
9:23
Вот так выглядит очередь из белорусов, которые хотят проголосовать в посольстве в Варшаве:
9:06
Лидия Ермошина предупредила, что в случае образования больших очередей, на участках могут ввести пропускной режим.
8:38
По данным ЦИК в досрочном голосовании приняли участие 41,7% избирателей. В Гомельской области выборы состоялись — тут проголосовали 54,44%. Могилевская область чуть-чуть не дотянула до 50% порога: за 5 дней тут проголосовали 49,92%.
В субботу стало известно о задержании начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Мороз, сообщалось также о задержании наблюдателей. В пятницу в Минске были жесткие задержания участников велопробега солидарности, в субботу история повторилась с автомобилистами.
На Урале девочка пять лет жила в квартире-помойке у опекуна
Зверское убийство в центре Москвы: жуткие подробности
Криштиану Роналду подвел итог нынешнего сезона
"Сделка с дьяволом". Как мошенники обманывают подростков