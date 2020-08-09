LIVE | Как в Республике Беларусь выбирают президента

На пост президента претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.

Избирательные участки сегодня, как и в дни досрочного голосования, открылись в 8.00 и закончат свою работу в 20.00.

Восемь человек из штаба Светланы Тихановской были задержаны вчера или сегодня. Некоторым из них дали ”сутки”, что предъявляют остальным — пока неизвестно.

10:59

Семь человек из штаба Светланы Тихановской были задержаны вчера или сегодня. Некоторым из них дали ”сутки”, что предъявляют остальным — пока неизвестно. Еще один не выходит на связь.

10:56

А вот люди выстраиваются в очередь на 103-м участке во Фрунзенском районе Минска.

10:58

Явка на выборах президента на 10.00 составила 45,55%, сообщила Лидия Ермошина. Она также рассказала, что выборы состоялись в Гомельской и Могилевской областях — тут проголосовали более 50% избирателей.

Вадим Замировский, TUT.BY

10:47

Это трасса Р28 из Молодечно. Прямо перед МКАД стоит такая машина, пассажиры в ней — в балаклавах.

Фото читателя TUT.BY

10:39

А это очередь на участок в Новой Боровой.

Фото читателя TUT.BY

10:12

Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами. Вот что сообщают нам читатели: ”Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса”, ”Очень медленно загружается YouTube”, ”Отваливаются Google-сервисы”, ”За Минском и в Минске не открывается платформа zubr.in”, ”Не открывается сайт Виктора Бабарико”, ”В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже”.

10:05

Голосование в Москве в белорусском посольстве.

Фото читателя TUT.BY

В Киеве в очереди стоит не меньше 30 человек.

9:29

Вот такую картину можно наблюдать на въезде в Минск со стороны Ждановичей. Фото прислал наш читатель.

Фото читателя TUT.BY

9:23

Вот так выглядит очередь из белорусов, которые хотят проголосовать в посольстве в Варшаве:



9:06

Лидия Ермошина предупредила, что в случае образования больших очередей, на участках могут ввести пропускной режим.

Вадим Замировский, TUT.BY

8:38

По данным ЦИК в досрочном голосовании приняли участие 41,7% избирателей. В Гомельской области выборы состоялись — тут проголосовали 54,44%. Могилевская область чуть-чуть не дотянула до 50% порога: за 5 дней тут проголосовали 49,92%.