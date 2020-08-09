LIVE | Как в Республике Беларусь выбирают президента

9 августа — основной день голосования на выборах президента Беларуси. За пять дней досрочного голосования явка избирателей составила 41,7%. TUT.BY рассказывает обо всем, что происходит сегодня в стране.
На пост президента претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.
Избирательные участки сегодня, как и в дни досрочного голосования, открылись в 8.00 и закончат свою работу в 20.00.
16:00
В разных странах граждане Беларуси стоят в очередях, чтобы проголосовать за президента республики, сообщает BBC. В Москве количество желающих проголосовать заметно увеличивается ближе к вечеру.
15:13
В телеграм-каналах распространяется видео, как на избирательном участке № 17 Советского района неизвестная женщина вылезает из окна по лестнице, держа в руках документы. Участок расположен в средней школе № 66.
— Суть в том, что просто заклинило дверь. Внутри была женщина — секретарь комиссии. Поднялась некоторая паника, ведь ей нужно приступать к своим обязанностям, — пояснил TUT.BY председатель комиссии Сергей Мосейкин.
14:36
Колонна спецтехники в Минске
14:35
Кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси. Возле школы в микрорайоне Восток, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами.
Порядка двухсот человек встретили ее криками "Света" и "Молодец!".
14:17
В Минске задержали корреспондентов «Дождя» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.
Представитель штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
13:12
Александр Лукашенко заявил, что надеется на свою победу на этих выборах, и назвал электоральную кампанию 2020 года одной из самых сложных.
12:55
Глава ЦИК озвучила информацию по данным на 12.00. Явка по стране составила более 54%. "Выборы в стране состоялись", — заявила Лидия Ермошина.
12:52
Въезд в Минск со стороны Боровой.
12:14
ТАСС сообщил о хакерской атаке на государственные ресурсы Белоруссии. Подробнее читайте тут.
12:10
Лукашенко гарантирует, что обстановка на выборах не выйдет из-под контроля. — "Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Здесь сложность в том, искренне вам скажу, что мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены работать по всем фронтам".
11.49
Meduza сообщает, что Лукашенко поручил «разобраться» с новостным порталом tut.by после статьи о наблюдателях
11:44
Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси.
10:59
Семь человек из штаба Светланы Тихановской были задержаны вчера или сегодня. Некоторым из них дали ”сутки”, что предъявляют остальным — пока неизвестно. Еще один не выходит на связь.
10:56
А вот люди выстраиваются в очередь на 103-м участке во Фрунзенском районе Минска.
10:58
Явка на выборах президента на 10.00 составила 45,55%, сообщила Лидия Ермошина. Она также рассказала, что выборы состоялись в Гомельской и Могилевской областях — тут проголосовали более 50% избирателей.
10:47
Это трасса Р28 из Молодечно. Прямо перед МКАД стоит такая машина, пассажиры в ней — в балаклавах.
10:39
А это очередь на участок в Новой Боровой.
10:12
Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами. Вот что сообщают нам читатели: ”Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса”, ”Очень медленно загружается YouTube”, ”Отваливаются Google-сервисы”, ”За Минском и в Минске не открывается платформа zubr.in”, ”Не открывается сайт Виктора Бабарико”, ”В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже”.
10:05
Голосование в Москве в белорусском посольстве.
В Киеве в очереди стоит не меньше 30 человек.
9:29
Вот такую картину можно наблюдать на въезде в Минск со стороны Ждановичей. Фото прислал наш читатель.
9:23
Вот так выглядит очередь из белорусов, которые хотят проголосовать в посольстве в Варшаве:
9:06
Лидия Ермошина предупредила, что в случае образования больших очередей, на участках могут ввести пропускной режим.
8:38
По данным ЦИК в досрочном голосовании приняли участие 41,7% избирателей. В Гомельской области выборы состоялись — тут проголосовали 54,44%. Могилевская область чуть-чуть не дотянула до 50% порога: за 5 дней тут проголосовали 49,92%.
В субботу стало известно о задержании начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Мороз, сообщалось также о задержании наблюдателей. В пятницу в Минске были жесткие задержания участников велопробега солидарности, в субботу история повторилась с автомобилистами.
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