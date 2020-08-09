LIVE | Как в Республике Беларусь выбирают президента

На пост президента претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.

Избирательные участки сегодня, как и в дни досрочного голосования, открылись в 8.00 и закончат свою работу в 20.00.

16:00

В разных странах граждане Беларуси стоят в очередях, чтобы проголосовать за президента республики, сообщает BBC. В Москве количество желающих проголосовать заметно увеличивается ближе к вечеру.

15:13

В телеграм-каналах распространяется видео, как на избирательном участке № 17 Советского района неизвестная женщина вылезает из окна по лестнице, держа в руках документы. Участок расположен в средней школе № 66.

— Суть в том, что просто заклинило дверь. Внутри была женщина — секретарь комиссии. Поднялась некоторая паника, ведь ей нужно приступать к своим обязанностям, — пояснил TUT.BY председатель комиссии Сергей Мосейкин.

14:36

Колонна спецтехники в Минске

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

14:35

Кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси. Возле школы в микрорайоне Восток, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами.

Порядка двухсот человек встретили ее криками "Света" и "Молодец!".

14:17

В Минске задержали корреспондентов «Дождя» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Представитель штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

13:12

Александр Лукашенко заявил, что надеется на свою победу на этих выборах, и назвал электоральную кампанию 2020 года одной из самых сложных.

12:55

Глава ЦИК озвучила информацию по данным на 12.00. Явка по стране составила более 54%. "Выборы в стране состоялись", — заявила Лидия Ермошина.

12:52

Въезд в Минск со стороны Боровой.

12:14

ТАСС сообщил о хакерской атаке на государственные ресурсы Белоруссии. Подробнее читайте тут.

12:10

Лукашенко гарантирует, что обстановка на выборах не выйдет из-под контроля. — "Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Здесь сложность в том, искренне вам скажу, что мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены работать по всем фронтам".