LIVE | Джо Байден vs Дональд Трамп. Идет подсчет голосов

Система выборов в США несколько сложнее, чем в странах Европы. Более подробнее о том, как именно определяется главный человек Америки, можно прочитать ЗДЕСЬ. По числу проголосовавших выборы 2020 бьют все рекорды: причин несколько, и главная из них - пандемия коронавируса.

4:58. Географически распределение голосов выглядит так: какие штаты США окрашены в красный (республиканский), а какие в синий (демократический) цвет.

Где лидирует Трамп: После обработки 45% голосов в Индиане (11 выборщиков) Дональд Трамп набирает 59%, у Байдена — 39,3%. В Кентукки (8 выборщиков) после подсчета 77% голосов: у Трампа — 61,7%, у Байдена — 36,6%. Нью-Гэмпшир (4 выборщика): подсчитан 1%, Трамп — 61,5, Байден — 38,5%. Южная Каролина (9 выборщиков) — 12% подсчитано, Трамп лидирует с 52.1%, у Байдена — 29,4%. В Вирджинии (13 выборщиков) — 13% подсчитано, Трамп — 57,7%, Байден — 46,6%. Индиана (11 выборщиков) — 21% голосов, Трамп — 56,5, Байден — 41,8%. Джорджия (16 выборщиков) — 22% подсчитано, Трамп — 57,2%, Байден — 41,7%. Оклахома (7 выборщиков) — 35% голосов, Трамп — 55,7%, Байден — 42,2%. Теннессси (11 выборщиков) — 49% голосов, Трамп — 60,8%, Байден — 37,5%. Мичиган (16 выборщиков) — 8% голосов, Трамп — 58,1%, Байден — 40%. Арканзас (6 выборщиков) — 23% голосов, Трамп — 55.8%, Байден — 41,9%. Западная Вирджиния (5 выборщиков) — 57% голосов, 34,4% — Байден, 64% — Трамп. Северная Дакота (3 выборщика) — 24% голосов, Трамп — 52.9%, Байден — 44,5%. Южная Дакота (3 выборщика) — 8% посчитано, Трамп — 62,6%, Байден — 35%.

Где впереди Байден: Нью-Йорк (29 выборщиков) — 16% голосов, Байден — 75,8%, Трамп — 23,5%. Пенсильвания (20 голосов) — 12% голосов, Байден лидирует с 61%, у Трампа — 38%. Вермонт (3 выборщика) — 3% подсчитано, у Байдена — 71,9, у Трампа — 25,5%. Огайо (18 выборщиков) — 44% голосов, Байден — 55,6%, Трамп — 43,3%. Канзас (6 выборщиков) — 52% голосов, Байден — 52,4%, Трамп — 46%. Нью-Джерси (14 голосов) — 21% голосов, у Байдена — 57,2%, у Трампа — 41,7%. Северная Каролина (15 выборщиков) — 67% голосов, Байден — 52,2, Трамп — 46,7%. Колорадо (9 выборщиков) — 47% голосов, Байден — 61,9%, Трамп — 36%.

Пока идут вровень: Флорида (29 выборщиков) — 90% подсчитано, Трамп — 51,2%, Байден — 47,9%. Техас (38 выборщиков) — 61% голосов, Байден — 50%, Трамп — 48,7%. Небраска (5 выборщиков) — 15% голосов, Трамп — 47,3%, Байден — 50,7%.