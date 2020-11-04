LIVE | Джо Байден vs Дональд Трамп. Идет подсчет голосов

Система выборов в США несколько сложнее, чем в странах Европы. Более подробнее о том, как именно определяется главный человек Америки, можно прочитать ЗДЕСЬ. По числу проголосовавших выборы 2020 бьют все рекорды: причин несколько, и главная из них — пандемия коронавируса.

На пост президента претендуют действующий глава государства — республиканец Дональд Трамп — и демократ Джо Байден. По предварительным опросам в президентской гонке лидировал Байден.

5:20 У Белого дома в США собрались десятки людей. У некоторых в руках плакаты с надписями Black Lives Matter и ”Трамп и Пенс — на выход”

5:13 Бывший президент США Барак Обама написал, что в день выборов поставлено на карту все: ”наше здоровье, наша работа”. ”Но есть хорошая новость: сегодня можно выбрать перемены. Давайте выиграем!” — написал бывший президент США.

5:11 Лидер США Дональд Трамп будет следить за ходом президентских выборов из Белого дома, его главный соперник от Демократической партии Джо Байден встретит итоги голосования в своем доме. Об этом сообщает CBS News.

Штаб Байдена указал, что кандидат будет наблюдать за результатами в окружении своей семьи дома в Уилмингтоне, штат Делавэр. Как передает телеканал CNN, он подготовил речь на случай любого исхода выборов.

5:07 Труба выборам: в Джорджии результаты голосования огласят с опозданием из-за ЧП.

Подсчету голосов в штате Джорджия помешал… прорыв трубы в одной из комнат, где находились бюллетени, присланные по почте.

Инцидент произошел на избирательном участке в округе Фултон, самом большом в Джорджии. В него входит, например, большая часть крупнейшего города штата — Атланты.

4:58. Географически распределение голосов выглядит так: какие штаты США окрашены в красный (республиканский), а какие в синий (демократический) цвет.Где кандидаты пока идут вровень: Флорида (29 выборщиков) — 91% подсчитано, Трамп — 51,3%, Байден — 47,8%. Техас (38 выборщиков) — 67% голосов, Байден — 48,3%, Трамп — 50,4%. Небраска (5 выборщиков) — 32% голосов, Трамп — 49,4%, Байден — 48,7%. Северная Каролина (15 выборщиков) — 87% голосов, Байден — 49,5%, Трамп — 49,3%.