LIVE | Джо Байден vs Дональд Трамп. Идет подсчет голосов
В Соединенных Штатах Америки идет подсчет голосов на президентских выборах. Чтобы обеспечить себе победу, кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков.
В Соединенных Штатах Америки идет подсчет голосов на президентских выборах. Чтобы обеспечить себе победу, кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков.
Система выборов в США несколько сложнее, чем в странах Европы. Более подробнее о том, как именно определяется главный человек Америки, можно прочитать ЗДЕСЬ. По числу проголосовавших выборы 2020 бьют все рекорды: причин несколько, и главная из них — пандемия коронавируса.
На пост президента претендуют действующий глава государства — республиканец Дональд Трамп — и демократ Джо Байден. По предварительным опросам в президентской гонке лидировал Байден.
5:20 У Белого дома в США собрались десятки людей. У некоторых в руках плакаты с надписями Black Lives Matter и ”Трамп и Пенс — на выход”
5:13 Бывший президент США Барак Обама написал, что в день выборов поставлено на карту все: ”наше здоровье, наша работа”. ”Но есть хорошая новость: сегодня можно выбрать перемены. Давайте выиграем!” — написал бывший президент США.
5:11 Лидер США Дональд Трамп будет следить за ходом президентских выборов из Белого дома, его главный соперник от Демократической партии Джо Байден встретит итоги голосования в своем доме. Об этом сообщает CBS News.
Штаб Байдена указал, что кандидат будет наблюдать за результатами в окружении своей семьи дома в Уилмингтоне, штат Делавэр. Как передает телеканал CNN, он подготовил речь на случай любого исхода выборов.
5:07 Труба выборам: в Джорджии результаты голосования огласят с опозданием из-за ЧП.
Подсчету голосов в штате Джорджия помешал… прорыв трубы в одной из комнат, где находились бюллетени, присланные по почте.
Инцидент произошел на избирательном участке в округе Фултон, самом большом в Джорджии. В него входит, например, большая часть крупнейшего города штата — Атланты.
4:58. Географически распределение голосов выглядит так: какие штаты США окрашены в красный (республиканский), а какие в синий (демократический) цвет.Где кандидаты пока идут вровень: Флорида (29 выборщиков) — 91% подсчитано, Трамп — 51,3%, Байден — 47,8%. Техас (38 выборщиков) — 67% голосов, Байден — 48,3%, Трамп — 50,4%. Небраска (5 выборщиков) — 32% голосов, Трамп — 49,4%, Байден — 48,7%. Северная Каролина (15 выборщиков) — 87% голосов, Байден — 49,5%, Трамп — 49,3%.
Где лидирует Трамп: После обработки 45% голосов в Индиане (11 выборщиков) Дональд Трамп набирает 59%, у Байдена — 39,3%. В Кентукки (8 выборщиков) после подсчета 77% голосов: у Трампа — 61,7%, у Байдена — 36,6%. Нью-Гэмпшир (4 выборщика): подсчитан 1%, Трамп — 61,5, Байден — 38,5%. Южная Каролина (9 выборщиков) — 12% подсчитано, Трамп лидирует с 52.1%, у Байдена — 29,4%. В Вирджинии (13 выборщиков) — 13% подсчитано, Трамп — 57,7%, Байден — 46,6%. Индиана (11 выборщиков) — 21% голосов, Трамп — 56,5, Байден — 41,8%. Джорджия (16 выборщиков) — 53% подсчитано, Трамп — 55,8%, Байден — 43%. Оклахома (7 выборщиков) — 35% голосов, Трамп — 55,7%, Байден — 42,2%. Теннессси (11 выборщиков) — 49% голосов, Трамп — 60,8%, Байден — 37,5%. Мичиган (16 выборщиков) — 8% голосов, Трамп — 58,1%, Байден — 40%. Арканзас (6 выборщиков) — 23% голосов, Трамп — 55.8%, Байден — 41,9%. Западная Вирджиния (5 выборщиков) — 57% голосов, 34,4% — Байден, 64% — Трамп. Северная Дакота (3 выборщика) — 24% голосов, Трамп — 52.9%, Байден — 44,5%. Южная Дакота (3 выборщика) — 8% посчитано, Трамп — 62,6%, Байден — 35%.
Где впереди Байден: Нью-Йорк (29 выборщиков) — 16% голосов, Байден — 75,8%, Трамп — 23,5%. Пенсильвания (20 голосов) — 12% голосов, Байден лидирует с 61%, у Трампа — 38%. Вермонт (3 выборщика) — 3% подсчитано, у Байдена — 71,9, у Трампа — 25,5%. Огайо (18 выборщиков) — 44% голосов, Байден — 55,6%, Трамп — 43,3%. Канзас (6 выборщиков) — 52% голосов, Байден — 52,4%, Трамп — 46%. Нью-Джерси (14 голосов) — 21% голосов, у Байдена — 57,2%, у Трампа — 41,7%. Колорадо (9 выборщиков) — 47% голосов, Байден — 61,9%, Трамп — 36%. Нью-Мехико (5 выборщиков) — 32% голосов, Байден — 60,3%, Трамп — 37,7%.
4:35 Закончилось голосование еще в 14 штатах.
AP прогнозирует победу Байдена в Нью-Йорке и Нью-Мексико.
Трампа — в Вайоминге, в Северной и Южной Дакоте, Небраске, Луизиане.
4:30. Кстати, вы сами за кого?
4:10 Наши коллеги из BBC сделали вот такую доходчивую картинку, как ситуация в Штатах обстоит к этому времени.
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