Ливан просит Интерпол арестовать двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

Ливан вечером в четверг, 1 октября, запросил у Интерпола ордеры на арест российского капитана и предполагаемого владельца судна, которое доставило в порт Бейрута взорвавшийся впоследствии груз нитрата аммония. Ливанское государственное информагентство NNA не сообщило имен лиц, подлежащих аресту. В то же время источники в органах юстиции Ливана сказали, что Ливан добивается ареста Бориса Прокошева и Игоря Гречушкина.

Прокошев был капитаном судна Rhosus, когда оно зашло в порт Бейрута в 2013 году, а российский бизнесмен Гречушкин, проживающий на Кипре, - владельцем судна. Согласно данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, владельцем Rhosus на самом деле был кипрский судовладелец Хараламбос Маноли, но Маноли опроверг эти сведения.

Игорь Гречушкин в августе был допрошен полицией. Представитель кипрской полиции заявил, что ему ничего не известно о запросе Ливана в Интерпол. Со своей стороны Борис Прокошев, находящийся в России, сказал, что ему ничего не известно по поводу ордера, и никто из работников следственных органов с ним до сих пор не связывался.

Взрывы в Бейруте



Судно под молдавским флагом Rhosus, на борту которого находилось 2750 тонн нитрата аммония, в ноябре 2013 года следовал из Грузии в Мозамбик и по техническим причинам сделал остановку в Бейруте. Судно было задержано, а опасный груз перевезен на склад на территории порта. В 2018 году Rhosus затонул.

4 августа 2020 года в Бейруте произошел взрыв нитрата аммония с судна Rhosus, в результате чего погибли почти 200 человек, еще несколько тысяч были ранены. Взрыв также вызвал большие разрушения в городе.

В Ливане по делу о взрыве арестовано 25 человек, в том числе высокопоставленные работники бейрутского порта и таможни, а также сирийские рабочие, которые за несколько часов до взрыва проводили сварочные работы в порту.