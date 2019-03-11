Литва проведет референдум о двойном гражданстве

Премьер Литвы намерен предложить Минску "план-хулиган" по БелАЭС (6)

Конституционный суд уточнил, что ранее принятое Сеймом решение о проведении референдума на протяжении двух дней с двухнедельным перерывом противоречит Конституции. На референдуме граждан будут спрашивать, согласны ли они разрешить двойное гражданство для тех, кто отправился в страны, которые соответствуют "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны будут установлены законом.

Сейчас двойное гражданство не допускается для эмигрантов, которые покинули Литву после восстановления независимости и приобрели гражданство другой страны.

12 мая в Литве также пройдут президентские выборы и референдум по сокращению числа членов Сейма с 141 до 121.