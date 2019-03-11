Литва проведет референдум о двойном гражданстве

В воскресенье литовский Cейм утвердил дату референдума о двойном гражданстве — голосование состоится 12 мая. За такое решение проголосовали 85 депутатов, а трое членов Сейма воздержались. Об этом сообщает портал ru.delfi.lt.
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Конституционный суд уточнил, что ранее принятое Сеймом решение о проведении референдума на протяжении двух дней с двухнедельным перерывом противоречит Конституции. На референдуме граждан будут спрашивать, согласны ли они разрешить двойное гражданство для тех, кто отправился в страны, которые соответствуют "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны будут установлены законом.
Сейчас двойное гражданство не допускается для эмигрантов, которые покинули Литву после восстановления независимости и приобрели гражданство другой страны.
12 мая в Литве также пройдут президентские выборы и референдум по сокращению числа членов Сейма с 141 до 121.