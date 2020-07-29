Литва, Польша и Украина договорились о помощи в борьбе с агрессией РФ и о совместных действиях в борьбе с коронавирусом

Во вторник министры иностранных дел стран в Люблине подписали совместную декларацию, в которой государства закрепили эти и другие цели, а также обязались создать на время их реализации так называемый Люблинский треугольник.

"Министры также решили проводить регулярные встречи, которые будут включать многосторонние сессии, а также сотрудничество с избранными партнерами. Они также решили проводить консультации представителей МИД высокого уровня и учредить должности по поддержанию связей в МИД", — говорится в декларации.

В ней отмечаются общие государственные, исторические и культурные связи, выгода сотрудничества в сферах политики, экономики, инфраструктуры, безопасности, обороны, культуры, необходимость углубления сотрудничества между ЕС и НАТО, а также со странами Восточного партнерства.

В документе также обращается внимание на "общие угрозы в сфере безопасности, а также на угрозы пандемии".

"С учетом продолжающейся агрессии России в Украине, министры берут обязательство координировать свои действия с целью поддержания международного права, в рамках трехстороннего сотрудничества и сотрудничества с международными организациями они строго осуждают попытки Российской Федерации аннексировать Автономную Крымскую Республику и город Севастополь", — говорится в заявлении.

"Они обязуются привлекать общую помощь в борьбе с пандемией коронавируса", — говорится в декларации.

Россию также призывают вывести военных из Донецка и Луганска в Украине, выражается поддержка независимости, суверенитету, территориальной целостности Украины, ее устремлениям интеграции в НАТО, проведению политических и экономических реформ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

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