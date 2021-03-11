Литва готова помочь Эстонии в борьбе с коронавирусом

"Литва готова предоставить Эстонии такую помощь, в какой она сейчас больше всего нуждается в борьбе с пандемией", — сказал Ландсбергис.

Министры обсудили и другие вопросы: общие проекты в сфере транспорта и энергетики, приоритеты председательства Литвы в Совете министров стран Балтии в 2021, вопрос атомной безопасности, Восточного партнерства, безопасности в регионе, и т.д.

Ландсбергис подчеркнул важность совместных действий по отказу от закупки от небезопасной электроэнергии Белорусской АЭС, которая, по словам литовских экспертов, приходит на рынок стран Балтии.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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