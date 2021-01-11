Литва готова переименовать Беларусь

Этот вопрос министр обсуждал в пятницу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

По словам министра, в используемом литовцами названии должно отражаться то, что "Беларусь" означает "Белая Русь".

"Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России", — сказал BNS Ландсбергис.

"Беларусь означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, также, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", — сказал министр иностранных дел.