Литва бесплатно передала Украине боеприпасы на 255 тысяч евро

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины, укрепления ее обороноспособности и обеспечения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности ", — заявил министр охраны края (обороны) Раймундас Кароблис.

В военном ведомстве в Вильнюсе напомнили, что это уже не первый случай, когда Литва оказывает Украине материальную поддержку и передает ей вооружения.

Сугубо оборонительный характер



В сообщении подчеркивается, что Литва, оказывая военную помощь Киеву, соблюдает все международные соглашения и конвенции: боеприпасы, переданные Украине, могут использоваться исключительно для обороны Украины, участия в региональных и коллективных соглашениях и деятельности в соответствии с положениями Устава ООН.

В документе также отмечается, что после начала российской военной агрессии в Украине в 2014 году Литва оказывает политическую поддержку этой стране, "поддерживая ее во всех возможных и разрешенных законом формах, включая военную поддержку" и вместе с союзниками помогает Киеву реформировать и обучать вооруженные силы Украины.