Литовские спецслужбы: бесплатные российские электронные визы представляют угрозу безопасности

Оценка угрозы нацбезопасности, представленная Департаментом госбезопасности (ДГБ) и военной разведкой показала, что агрессивные попытки Кремля разными способами шпионить за гражданами Литвы могут участиться.
Кроме того, было замечено, что российская разведка "все интенсивнее использует технические средства, а также активизирует агентурную разведку со своей территории".
Именно поездки в Россию в течение последних нескольких лет расцениваются как фактор риска для граждан Литвы, занимающих важные должности или иным способом имеющим доступ к ценной информации.
"Всех вышеупомянутых граждан Литвы ГРУ завербовала на территории России. Вероятно, что Рупшиса ГРУ выбрало за его должность и потому, что он часто ездил в Россию.
Его задержали на территории РФ с помощью подозрения как в реальных, так и в мнимых нарушениях общественного порядка, таможенного контроля, пограничного контроля и т.д., затем опросили и завербовали. Двоих других граждан Литвы завербовать оказалось еще проще, поскольку они жили в России", — сказано в отчете.
ДГБ считает, что такие случаи могут участиться, об этом говорит и тактика самой России. Она кажется невинной и даже привлекательной для путешественников, ведь с 2019 года Кремль предложил бесплатные визы в Калининградскую область и Санкт-Петербург. Этим пользуются тысячи граждан Литвы.
"В 2019 г. Россия дала возможность гражданам Литвы и еще 52 стран приезжать в калининградскую область и Санкт-Петербург по бесплатным электронным визам. Так она поощряет туризм и надеется привлечь больше денег.
Такое решение России не только открывает перед жителями Литвы больше возможностей, но и представляет угрозу нацбезопасности. Упрощение визового режима и рост потока иностранцев в России — благоприятные условия для российской разведки.
Она систематически ищет иностранцев, которые могли бы предоставлять ценную информацию о зарубежных странах или выполнять другие задачи.
Большая часть раскрытых случаев шпионажа в странах Балтии — это был шпионаж на территории страны: людей, согласившихся предоставлять информацию, завербовали, когда они ездили в Россию. Российская разведка получает информацию о людях, которые хотят поехать в Россию, когда они подают заявку на получение визы", — сказано в отчете.
Разведка ищет среди этих людей тех, кто мог бы стать источником ценной информации или имеет уязвимые места. Особое внимание уделяется бывшим и нынешним политикам, предпринимателям, сотрудникам правоохраны, военным, журналистам.
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