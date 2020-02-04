04.02.2020, 18:30

Литовские спецслужбы: бесплатные российские электронные визы представляют угрозу безопасности

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ru.delfi.lt
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Литовские спецслужбы: бесплатные российские электронные визы представляют угрозу безопасности
Здание ФСБ в МосквеMLADEN ANTONOV, AFP

Невинные поездки в Калининград и Санкт-Петербург, а там на первый взгляд дружеские беседы, предложения "помочь в решении финансовых вызовов" или грубый шантаж — это только часть мер, которые применяет российская разведка, пытаясь шпионить за Литвой и другими ее союзниками по НАТО, сказано в отчете об угрозах нацбезопасности, подготовленном Департаментом госбезопасности (ДГБ) и военной разведкой Литвы.

В качестве примера приводится задержание в декабре 2017 года Казимераса Рупшиса, которого в 2019 году осудили за шпионаж в пользу России, пишет ru.delfi.lt.

За вознаграждение в сумме всего 6500 евро (за последнее задание) литовский военный выполнял задание российской военной разведки (ГРУ). С 2014 года он фотографировал служебные документы, схемы помещений, схемы авиационной базы аэропорта, планы и объекты, приказы командования, решения, собирал информацию о сослуживцах. Такого рода информация используется для военного планирования.

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Все это он делал, соблюдая конспирацию, а материалы передавал не в Литве, а в России. В своей схеме Рупшис задействовал и подчиненного — офицера запаса Юрия Миронова.

Рупшис занимался сбором информации, а Миронов выполнял функции посредника. Оба обвиняемых свою вину признали.

Они были двумя из трех граждан Литвы, которых в прошлом году осудили за шпионаж. Миронову получил 4 года, а Рупшис 4 года и 6 месяцев. Третий — Романас Шешелис был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Это лишь несколько примеров в не всегда хорошо видимой шпионской войне между Литвой и Россией. Она в прошлом году оказалась в центре внимания, поскольку произошел обмен разведчиками.

Оценка угрозы нацбезопасности, представленная Департаментом госбезопасности (ДГБ) и военной разведкой показала, что агрессивные попытки Кремля разными способами шпионить за гражданами Литвы могут участиться.

Кроме того, было замечено, что российская разведка "все интенсивнее использует технические средства, а также активизирует агентурную разведку со своей территории".

Именно поездки в Россию в течение последних нескольких лет расцениваются как фактор риска для граждан Литвы, занимающих важные должности или иным способом имеющим доступ к ценной информации.

"Всех вышеупомянутых граждан Литвы ГРУ завербовала на территории России. Вероятно, что Рупшиса ГРУ выбрало за его должность и потому, что он часто ездил в Россию.

Его задержали на территории РФ с помощью подозрения как в реальных, так и в мнимых нарушениях общественного порядка, таможенного контроля, пограничного контроля и т.д., затем опросили и завербовали. Двоих других граждан Литвы завербовать оказалось еще проще, поскольку они жили в России", — сказано в отчете.

ДГБ считает, что такие случаи могут участиться, об этом говорит и тактика самой России. Она кажется невинной и даже привлекательной для путешественников, ведь с 2019 года Кремль предложил бесплатные визы в Калининградскую область и Санкт-Петербург. Этим пользуются тысячи граждан Литвы.

"В 2019 г. Россия дала возможность гражданам Литвы и еще 52 стран приезжать в калининградскую область и Санкт-Петербург по бесплатным электронным визам. Так она поощряет туризм и надеется привлечь больше денег.

Такое решение России не только открывает перед жителями Литвы больше возможностей, но и представляет угрозу нацбезопасности. Упрощение визового режима и рост потока иностранцев в России — благоприятные условия для российской разведки.

Она систематически ищет иностранцев, которые могли бы предоставлять ценную информацию о зарубежных странах или выполнять другие задачи.

Большая часть раскрытых случаев шпионажа в странах Балтии — это был шпионаж на территории страны: людей, согласившихся предоставлять информацию, завербовали, когда они ездили в Россию. Российская разведка получает информацию о людях, которые хотят поехать в Россию, когда они подают заявку на получение визы", — сказано в отчете.

Разведка ищет среди этих людей тех, кто мог бы стать источником ценной информации или имеет уязвимые места. Особое внимание уделяется бывшим и нынешним политикам, предпринимателям, сотрудникам правоохраны, военным, журналистам.

Кроме того, есть иная тенденция — российская разведка вербует все, кого можно завербовать, а потом уже думает, как задействовать этих агентов, например, для сбора визуальной информации, распространения пропаганды, выполнения роли связных, помощи в каких-то организациях.

"ФСБ и ГРУ при вербовке активно используют компромат и шантаж. По сведениям спецслужб стран НАТО, есть много случаев, когда для вербовки используют грубые меры: моделируют инциденты с местной правоохраной, службой миграции или финансовыми ведомствами, конфликты с преступниками, угрожают путем бюрократических мер ограничить возможность приезжать в РФ по рабочим делам или к родственникам, используют сотрудничающих со спецслужбами лиц для завязывания интимных контактов", — сказано в документе.

Кроме того, в отчете отмечается, что российские службы стараются использовать живущих в Литве соотечественников, чтобы распространять свое влияние на постсоветском пространстве, используют инструменты "мягкой" силы: контролируют русскоязычную диаспору, используют политику истории, распространение русского языка и культуры, укрепляют культурное сотрудничество.

В настоящее время в Литве наблюдаются попытки расширить российскую "мягкую" силу: распространяют благоприятный для России исторический нарратив, формируют ее положительный образ, оказывают влияние на общину соотечественников. В отчете есть упоминание о человеке, который прикидывается литовцем и занимается такой деятельностью.

"Один из активных участников — сотрудник ФСБ Петр Чагин, который прикрывается несуществующей организацией "Фонд Победы" и фиктивной личностью общественного деятеля литовского происхождения Пятраса Тарашкявичюса.

Чагин, находясь в Калининградской области, завязывает контакты с литовскими представителями организаций, представляющих соотечественников, через них в разных городах Литвы организовывал и финансировал мероприятия, во время которых формировали положительный имидж СССР и влияния России на Литву.

Например, он интересовался вопросом организации "Бессмертного Полка" в Клайпеде. Чагин также распространял в русскоязычных СМИ Литвы пропаганду в интересах России", — сказано в отчете.

Благодаря завязанным контактам Чагин не только пытался оказывать влияние в Литве, но и собирал информацию о положении соотечественников в Литве, о политической ситуации в разных городах, о некоторых гражданах Литвы. Этот деятель был очень осторожен — сам никогда не приезжал в Литву, общался с гражданами Литвы только на территории РФ или при помощи электронных средств связи.

И хотя, как отмечается, его деятельность в Литве успехом не увенчалась, финансируемые им мероприятия много людей не привлекли и не повлияли на настроения граждан Литвы, отмечается, что Чагин своей деятельностью нанес ущерб русскоязычной общине Литвы и возможно дискредитировал проводимую ею культурную деятельность.

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