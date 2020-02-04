Литовские спецслужбы: бесплатные российские электронные визы представляют угрозу безопасности

В качестве примера приводится задержание в декабре 2017 года Казимераса Рупшиса, которого в 2019 году осудили за шпионаж в пользу России, пишет ru.delfi.lt.

За вознаграждение в сумме всего 6500 евро (за последнее задание) литовский военный выполнял задание российской военной разведки (ГРУ). С 2014 года он фотографировал служебные документы, схемы помещений, схемы авиационной базы аэропорта, планы и объекты, приказы командования, решения, собирал информацию о сослуживцах. Такого рода информация используется для военного планирования.

Все это он делал, соблюдая конспирацию, а материалы передавал не в Литве, а в России. В своей схеме Рупшис задействовал и подчиненного — офицера запаса Юрия Миронова.

Рупшис занимался сбором информации, а Миронов выполнял функции посредника. Оба обвиняемых свою вину признали.

Они были двумя из трех граждан Литвы, которых в прошлом году осудили за шпионаж. Миронову получил 4 года, а Рупшис 4 года и 6 месяцев. Третий — Романас Шешелис был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Это лишь несколько примеров в не всегда хорошо видимой шпионской войне между Литвой и Россией. Она в прошлом году оказалась в центре внимания, поскольку произошел обмен разведчиками.