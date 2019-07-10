Литовская профильная комиссия постановила заблокировать доступ к сайту Sputnik

3 июля в комиссию обратилось Литовское радио и телевидение, которое сообщило, что Sputnik без разрешения размещал на своем сайте публикации портала LRT, пишет "Новая газета".

”LRT обращался к администратору веб-сайта и хостинг-провайдеру с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, но его продолжали незаконно публиковать — администратор этого веб-сайта продолжал косвенно поощрять пользователей использовать незаконно опубликованные материалы, защищенные авторским правом. На момент обращения LRT было опубликовано 1464 статьи”, — говорится в сообщении регулятора.

Литовская комиссия по радио и телевидению постановила выдать обязательные инструкции поставщикам услуг в интернете — заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории страны.

Решение вступит в силу после того, как его утвердит Вильнюсский окружной административный суд.