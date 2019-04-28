Литовская полиция: новорожденный, обнаруженный в Клайпеде, мог появиться на свет на улице. В моче младенца - экстази

Полиция не исключает, что роженица могла родить его прямо на улице, недалеко от места, где обнаружили младенца. "Мы опросили жителей соседних домов, многие в отъезде, это осложняет работу. Мы проверяем записи находящихся рядом видеокамер, пока у нас нет подозреваемых. Не исключено, что женщина могла родить младенца на улице. Ткань, в которую был завернут младенец, мокрая, новорожденный мог провести на улице несколько часов, он замерз", — сказал следователь.

Начато расследование по 144 ст. УК ЛР (не оказание помощи в условиях, угрожающих жизни человека). Самое суровое наказание в данном случае — лишение свободы на срок до 2 лет. DELFI напоминает, что 09.47 ч. в субботу полиция получила сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Жардининку, у забора детского сада был обнаружен новорожденный, завернутый в простыню. Врачи подтвердили, что мальчик недавно появился на свет. Глава Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сказал DELFI, что состояние младенца тяжелое. "Младенец находится в реанимации, его состояние тяжелое. Он не провел на улице столько времени, чтобы мог замерзнуть, но у него диагностировали переохлаждение, кроме того, он потерял много крови, была плохо зажата пуповина", — сказал Янушонис.

LRT сообщает, что в организме найденного на улице новорожденного врачи обнаружили следы наркотиков. "Младенец отогрелся, дыхание его улучшилось, улучшилась сердечная деятельность. В крови алкоголя и других токсических веществ не обнаружено, но в моче мы обнаружили следы наркотических веществ — экстази", — сказал LRT Янушонис. По его словам, если младенец выживет, 29 апреля приедут представители Службы по защите детей и будут решать вопрос опеки над младенцем.

Полиция просит всех, кто может обладать ценной информацией, поделиться ею со следователями.