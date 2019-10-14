Лидеров движения за отделение Каталонии приговорили к реальным срокам. Самое серьезное наказание — 13 лет(1)
Верховный суд Испании вынес приговоры девяти лидерам движения за отделение Каталонии, пишет "Интерфакс".
Верховный суд Испании вынес приговоры девяти лидерам движения за отделение Каталонии, пишет "Интерфакс".
Как сообщает "Би-би-си", они получили от девяти до 13 лет тюрьмы.
Все они осуждены за свое участие в проведенном в 2017 году референдуме о независимости региона.
Еще три человека признаны виновными в неповиновении властям, но они не получили тюремных сроков. Все 12 фигурантов дела не признали себя виновными.
Самое серьезное наказание — 13 лет тюрьмы — получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Для него гособвинение требовало 25 лет заключения.
Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон до сих пор скрывается от испанского суда за границей.
В конце октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.
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