Лидер грузинской оппозиции оценила убытки страны от конфликта с Россией

Лидер оппозиционной партии ”Единая Грузия — демократическое движение” Нино Бурджанадзе рассказала о финансовых убытках страны от конфликта с Россией. Об этом она заявила в эфире НСН.
Комментируя заявление директора ассоциации ”Турпомощь” Александра Осауленко об убытках Грузии в размере $60 млн, она назвала этот показатель преуменьшенным.
По ее словам, потери Грузии в 10 раз больше и достигают около $700 млн.
Бурджанадзе также отметила, что после заявления о прекращении авиасообщения между Россией и Грузией национальная валюта страны — лари — резко упала по отношению к доллару.
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