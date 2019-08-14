14.08.2019, 18:25

Лидер грузинской оппозиции оценила убытки страны от конфликта с Россией

 (8)
Gazeta.ru
EST
Флаг Грузии
Флаг Грузии

Лидер оппозиционной партии ”Единая Грузия — демократическое движение” Нино Бурджанадзе рассказала о финансовых убытках страны от конфликта с Россией. Об этом она заявила в эфире НСН.

Комментируя заявление директора ассоциации ”Турпомощь” Александра Осауленко об убытках Грузии в размере $60 млн, она назвала этот показатель преуменьшенным.

По ее словам, потери Грузии в 10 раз больше и достигают около $700 млн.

Бурджанадзе также отметила, что после заявления о прекращении авиасообщения между Россией и Грузией национальная валюта страны — лари — резко упала по отношению к доллару.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: