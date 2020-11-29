Лидер белорусской оппозиции Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным

Тихановская выразила желание услышать позицию Москвы по белорусскому вопросу.

”Естественно мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем”, — сказала политик, отметив, что белорусы очень этого ждут. При этом, по словам Тихановской, белорусский народ ждет не поддержки режима президента Александра Лукашенко, а высказываний о белорусах и о желании строить будущее вместе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют устанавливать контакты с Тихановской.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.