Лицо со шрамом. Корреспондент RusDelfi узнавал, какой след оставило падение Берлинской стены в сердцах немцев

"Этот отель стал одной из первых роскошных послевоенных построек, — рассказывает мне доктор Ульрих Брюммер во время ужина в ресторане отеля "Бристоль". — Именно здесь останавливались кинозвезды, которые посещали Берлин в 50-е годы".

Портреты кинозвезд далекого прошлого до сих пор украшают собой стены холла отеля. Джеймс Дин, например, запечатлен рядом с роковым для себя Porsche. В 55-м году он погиб в автомобильной аварии. К слову, портрет можно снять со стены и купить за две с небольшим тысячи евро. Копейки для тех, кто останавливался тут полвека назад.

К слову, Джеймс Дин, если бы, конечно, захотел, мог сделать следующее. Просто выйти из отеля, сесть в вагон электрички S-Bahn заплатив несколько пфеннингов и через пару десятков минут оказаться в другой стране. Увы, уже в начале 60-х это уже стало невозможно.

В августе 1960-го правительство ГДР ввело ограничения на посещения гражданами ФРГ Восточного Берлина. Вокруг Берлина развернулся один из сложнейших политических кризисов Холодной войны. 5 августа ГДР закрыла границу с Западным Берлином и ФРГ, а в час ночи 13 августа 1961 года началось строительство знаменитого сооружения, которое по западную сторону стены иначе как позорным не называли.

Стена простояла 28 лет, сделала знаменитым на весь мир восточно-германского солдата Конрада Шумана и поцелуй Леодина Брежнева и Эрика Хонеккера, стала фоном для знаменитого концерта Дэвида Боуи и убила — при попытке перейти в Западный Берлин — не менее сотни человек. Пока, наконец, и сама не погибла ровно 30 лет назад.