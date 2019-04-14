ЛГБТ-активисты обжаловали в ЕСПЧ запрет гей-парада в Псковской области

Представители ЛГБТ-движения направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на запрет гей-парада, который планировалось провести в Псковской области. Об этом ЛГБТ-активист Николай Алексеев написал в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 14 апреля. По его словам, речь идет о шествии и двух пикетах, которые планировались в городе Остров в мае и июне 2018 года.

Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов, планировавшихся в городе Остров Псковской области в мае-июне 2018 года, обжалованы в Европейском Суде по правам человека. Верховный Суд РФ отклонил нашу кассационную жалобу по делу 22 января этого года.

В январе 2019 года Верховный суд России отклонил кассационную жалобу активистов по делу. Таким образом, Остров стал 207-м городом, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбурге, отметил Алексеев. В настоящее время "кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей охватывает 350 городов России в 81 из 85 субъектов" страны, добавил активист.