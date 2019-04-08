08.04.2019, 12:01

”Левада-центр”: половина россиян не одобрила закон о неуважении к власти

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rus.delfi.ee
EST 10
”Левада-центр”: половина россиян не одобрила закон о неуважении к власти
фото иллюстративноеepa

Две трети россиян (64%) считают, что законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти приняли, чтобы не допустить критики власти, следует из результатов соцопроса ”Левада-центра”.

23% опрошенных считают, что законы призваны обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.

Закон о неуважении к власти одобряют 39% респондентов, не одобряют 53%. Наказание за распространение недостоверных новостей одобрили 55% опрошенных, не одобрили 33%, пишет Медуза.

Среди опрошенных 41% сказали, что узнали о принятых законах от социологов. Это расходится с данными опроса ВЦИОМ, согласно которому 78% опрошенных известно о наказании за фейковые новости.

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