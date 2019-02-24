Летевший из Бангладеш в Дубай самолет со 142 пассажирами экстренно сел после попытки захвата

Самолет, следовавший из столицы Бангладеш Дакки в Дубай экстренно сел, после того как неизвестные попытались получить контроль над воздушным судном, сообщает Associated Press со ссылкой на власти Бангладеш.
Уточняется, что лайнер приземлился в городе Читтагонг (Бангладеш).
"Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ уточняет, что на борту находилось 142 пассажира, рейс выполняла авиакомпания Biman Bangladesh Airlines.
СМИ сообщают, что все пассажиры благополучно покинули самолет. Отмечается, что лайнер окружен полицией, они ведут переговоры с захватчиком.