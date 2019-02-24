Летевший из Бангладеш в Дубай самолет со 142 пассажирами экстренно сел после попытки захвата

Уточняется, что лайнер приземлился в городе Читтагонг (Бангладеш).

"Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ уточняет, что на борту находилось 142 пассажира, рейс выполняла авиакомпания Biman Bangladesh Airlines.

СМИ сообщают, что все пассажиры благополучно покинули самолет. Отмечается, что лайнер окружен полицией, они ведут переговоры с захватчиком.