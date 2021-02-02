02.02.2021, 21:14
Лед тронулся, тронется ли поезд? Что происходит с проектом Rail Baltica
Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica наконец тронулся с места во всех трех странах Балтии. В ноябре начались работы на Центральном вокзале в Риге, первый объект в Эстонии — виадук на объездном шоссе в Таллинне — уже близок к завершению, а в Литве идут работы на окружной дороге в Каунасе.
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