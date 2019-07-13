Лазейка в законе: Елизавета II может использовать королевскую власть, чтобы не допустить ”Брекзит” без сделки с Европой

Опасаясь экономического кризиса, который повлечет за собой ”жесткий” ”Брекзит”, члены парламента Великобритании собираются оказать Джонсону серьезное сопротивление. Они планируют лишить его правительство полномочий через вотум недоверия. Решение об этом готовы поддержать больше десяти членов правящей Консервативной партии, к которой принадлежит сам Джонсон, сообщала ранее The Guardian.

Чтобы не допустить этого, сторонники ”жесткого” ”Брекзита” уже призвали будущего премьер-министра просто приостановить заседания парламента. Такая возможность существует, однако право на отсрочку формально принадлежит не самому премьеру, а британскому монарху. Глава правительства должен обратиться с соответствующей просьбой к королеве (она, в свою очередь, сама не может быть инициатором этого шага).

”Вопрос, о котором сейчас спорят все эксперты по конституции, — может ли дворец сказать нет [Борису Джонсону], — цитирует Bloomberg Кэтрин Хэддон, сотрудницу Института правительства, занимающегося анализом в сфере государственного управления. — Это что-то вроде серой зоны в нашей [правовой] системе”.

У Елизаветы II действительно есть возможность по-разному отреагировать на потенциальную просьбу премьер-министра, полагают другие эксперты по британской конституции. ”Если просьба об отсрочке вызвана желанием избежать грядущего голосования по вотуму недоверия в парламенте, то по определению доверие не гарантировано. Следовательно, королева могла бы обратиться к премьер-министру с обоснованной просьбой пересмотреть или отозвать запрос”, — отмечают в своем блоге сотрудники кафедры конституционного права Лондонского университета Роберт Хазелл и Мег Рассел.

Кроме того, королева может взять паузу, объявив, что ей нужна консультация Тайного совета — церемониального органа, состоящего из нынешних и бывших министров. Это дало бы парламенту время на то, чтобы вынести вотум недоверия и сделать отсрочку неактуальной.

Королевский биограф Хьюго Викерс рассказал агентству, что Букингемский дворец уже вступил в контакт с чиновниками для обсуждения возможной просьбы от премьера. ”Это ставит королеву в чрезвычайно трудное положение”, — подтвердил он.

Как относится к ”Брекзиту” сама Елизавета II, доподлинно не известно. Ее двусмысленная фраза по этому вопросу, высказанная в 2016 году в частной беседе, вызвала споры в британской прессе.