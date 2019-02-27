Лавров: США беспардонно пытаются создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу

По его словам, Россия внимательно следит за происходящим.

”Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки создать искусственно предлог для военного вмешательства”, — сказал Лавров.

Он добавил, что со стороны США слышатся угрозы о том, что американская сторона может использовать любые меры. При этом ”материальным подтверждением” их угроз являются подготовка спецназа и стягивание военной техники.

Ранее сообщалось, что Россия, Индия и Китай выступили против военного сценария в Венесуэле.