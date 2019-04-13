Лавров считает, что в США возобладали сторонники новой гонки вооружений

По словам Лаврова, в Вашингтоне взяли курс на демонтаж в сфере контроля над вооружениями.

"Вслед за развалом Договора по ПРО сейчас на очереди Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, после этого нельзя исключать и того, что возникнут проблемы с продлением срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), — сказал он. — Все это будет иметь пагубные последствия, причем не только для тех областей международной жизни, которые этими договорами регулировались, но и для остающихся механизмов в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Если оценивать действия Вашингтона в этой сфере, то можно прийти к выводу, что возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений".

"Втянуть Россию в это затратное упражнение не получится", — подчеркнул министр.

О суверенном равенстве



Как отметил глава МИД РФ, суверенное равенство государств остается одним из основополагающих принципов международных отношений, который до сих никто не оспорил.