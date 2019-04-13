Лавров считает, что в США возобладали сторонники новой гонки вооружений

"Один из основополагающих принципов Устава ООН — суверенное равенство государств, — сказал дипломат. — Да, я знаю, что есть оценки в том плане, что как могут о равноправии рассуждать ядерные государства. На самом деле, Устав ООН создал правовые рамки, в которых суверенное равенство государств было определено одним из основополагающих принципов, и с тех пор никто эти принципы не оспорил".
Министр указал, что, хотя в мире действительно существуют ядерные державы, "принцип суверенного равенства государств после появления ядерной "пятерки" был переподтвержден заключением Договора о нераспространении ядерного оружия".
Лавров добавил, что Россия старается формировать позитивную повестку в многосторонней работе по всем актуальным глобальным проблемам, в том числе по климату, по целям развития тысячелетия, по кибербезопасности, по антитеррору. "Стараемся конструктивно работать со всеми заинтересованными игроками, — указал он. — При этом не теряем надежду, что можно будет найти точки соприкосновения с теми партнерами, с которыми отношения не ладятся".