22.09.2019, 21:50

Лауреаты Нобелевской премии мира призвали страны изменить стратегию борьбы с наркотиками

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ИТАР-ТАСС
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Foto: Ilmar Saabas

Около 30 лауреатов Нобелевской премии мира призвали правительства всех стран мира рассмотреть возможность изменить стратегию по борьбе с употреблением наркотиков, в том числе в пользу их легализации. Об этом сообщила в воскресенье газета Milenio, передает ТАСС.

По ее данным, на 17-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира, который прошел на этой неделе в городе Мерида в Мексике, участники встречи отметили, что наркотики должны рассматриваться как "проблема для здравоохранения, а не как преступление".

"Мы призываем изучить инновационные стратегии по борьбе с наркотическим кризисом. Например, те, что были введены в некоторых странах и регионах с целью сокращения и легализации употребления наркотиков", — приводит газета слова либерийской правозащитницы Леймы Гбови, которая была удостоена Нобелевской премии мира в 2011 году.

Участники встречи также призвали полностью отказаться от создания ядерного и биологического оружия и совместно работать над предотвращением экологического кризиса.

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