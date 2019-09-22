Лауреаты Нобелевской премии мира призвали страны изменить стратегию борьбы с наркотиками

По ее данным, на 17-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира, который прошел на этой неделе в городе Мерида в Мексике, участники встречи отметили, что наркотики должны рассматриваться как "проблема для здравоохранения, а не как преступление".

"Мы призываем изучить инновационные стратегии по борьбе с наркотическим кризисом. Например, те, что были введены в некоторых странах и регионах с целью сокращения и легализации употребления наркотиков", — приводит газета слова либерийской правозащитницы Леймы Гбови, которая была удостоена Нобелевской премии мира в 2011 году.

Участники встречи также призвали полностью отказаться от создания ядерного и биологического оружия и совместно работать над предотвращением экологического кризиса.