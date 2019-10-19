19.10.2019, 11:10

Латышские школы, пустившие русских детей за свои парты, не видят проблем с "темпераментом"

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rus.DELFI.lv
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Pikapäevarühm Tallinna Ühisgümnaasiumis
Foto on illustratiivne.Foto: Rauno Volmar

Вопреки заявлению профессора Латвийского университета (ЛУ) Андрейса Вейсбергса, что русских детей из-за разницы темперамента нельзя массово пускать в латышские школы, ни учителя, ни министр образования Илга Шуплинска особой проблемы не видят. Это выяснила программа Русского вещания LTV7 "Личное дело".

На прошлой неделе в газете Neatkarīga вышла статья. Профессор ЛУ заявил, что у русских детей другой темперамент, ментальный код, они подавят латышей. На просьбу "Личного дела" показать, на какое исследование он опирается, Андрейс Вейсбергс ответил, что его нет. "Исследовать в цифрах это невозможно, но любой учитель скажет, что это так", — заявил ученый и предложил отправиться в Рижскую среднюю школу имени Сергея Жолтока. Там уже 8 лет идет эксперимент. Школа не просто двухпоточная. Русскоязычные и латышские дети учатся вместе в одном классе.

Русское вещание отправилось в школу имени Сергея Жолтока, как и советовал профессор. Посетили урок в 6 классе. В коллективе русских и латышских детей почти пополам. Учитель не видит в этом никаких проблем. "Эти ребята, мне кажется, все держатся вместе, — говорит Мара Бидере, — Нет яркого разделения". По мнению школы, проект проходит удачно. Вот результаты диагностирующих работ в 6 "а" классе, 2017/2018 учебный год: средний балл по латышскому языку — 75-80%. По математике — 55-60%. По природоведению — 70%. Как говорит директор, за эти годы не было ни одного конфликта на национальной почве, ни одной драки.

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Дружно уживаются латышские и русские подростки и в 1 государственной гимназии — одной из самых престижных школ Латвии. Здесь русскоязычные дети составляют порядка 30% всех учеников. "Мне кажется, языковой барьер — не проблема. Главное, чтобы были одинаковые интересы", — считает ученик 12 класса Гундарс. Русскоговорящие дети признают, языковой барьер поначалу действительно был, но это лишь первое время. Даже министр образования, которая представляет национально-консервативную партию, никаких проблем в том, что русскоязычные дети идут учиться в латышские школы — не видит.

"Тартуский университет психологии проводил 4-5 лет назад обширные исследования в странах Балтии. Измеряли психологическую дистанцию между разными группами, — рассказывает профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиаэксперт Сергей Крук. — Нашли, что самая большая дистанция в Литве: между литовцами и поляками. И самая маленькая, угадайте где? Между кем и кем? В Латвии: между латышами и русскими".

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