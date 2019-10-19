Латышские школы, пустившие русских детей за свои парты, не видят проблем с "темпераментом"

На прошлой неделе в газете Neatkarīga вышла статья. Профессор ЛУ заявил, что у русских детей другой темперамент, ментальный код, они подавят латышей. На просьбу "Личного дела" показать, на какое исследование он опирается, Андрейс Вейсбергс ответил, что его нет. "Исследовать в цифрах это невозможно, но любой учитель скажет, что это так", — заявил ученый и предложил отправиться в Рижскую среднюю школу имени Сергея Жолтока. Там уже 8 лет идет эксперимент. Школа не просто двухпоточная. Русскоязычные и латышские дети учатся вместе в одном классе.

Русское вещание отправилось в школу имени Сергея Жолтока, как и советовал профессор. Посетили урок в 6 классе. В коллективе русских и латышских детей почти пополам. Учитель не видит в этом никаких проблем. "Эти ребята, мне кажется, все держатся вместе, — говорит Мара Бидере, — Нет яркого разделения". По мнению школы, проект проходит удачно. Вот результаты диагностирующих работ в 6 "а" классе, 2017/2018 учебный год: средний балл по латышскому языку — 75-80%. По математике — 55-60%. По природоведению — 70%. Как говорит директор, за эти годы не было ни одного конфликта на национальной почве, ни одной драки.