Латвия запустила приложение для борьбы с распространением Covid-19. Иева Ильвес рассказала, как оно работает

Латвия стала первой страной в мире, запустившей созданное на базе совместной разработки Google и Apple приложение для ограничения распространения Covid-19. Об этом заявил в пятницу президент принимавшей участие в разработке приложения компании LMT Юрис Бинде.

Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) надеется, что приложение установят на телефоны около 10% населения страны, и это существенно облегчит борьбу с новыми очагами заболевания. Приложение разработал консорциум, в который вошли госструктуры (Канцелярия президента, SPKC, Министерство здравоохранения, Госинспекция данных, Латвийский университет и NATO StratCom), а также частные компании LMT, Mak IT, TestDevLab, Zippy Vision и ITcentrs при участии сооснователя TechHub Riga Андриса Берзиньша.

Как работает Apturi Covid

Коротко. Телефон человека, у которого выявлен Covid-19, позволяет определить, с кем он был в контакте. Эти люди находятся в зоне риска. Они получат сообщение и смогут уйти на самоизоляцию.

Подробно. Первое, что нужно понимать: установка и использование Apturi Covid — добровольное решение пользователя. Телефоны, на которых установлено приложение, в фоновом режиме обмениваются зашифрованными анонимными кодами, которые хранятся в устройстве в течение 14 дней, а затем стираются. Для рассылки кодов используется беспроводная технология Bluetooth. Мощность сигнала позволяет установить расстояние между устройствами — то есть определить, был ли человек в контакте с заболевшим. Точно так же определяется и время контакта (не менее 15 минут). Разработчики утверждают, что использование приложения не сильно повлияет на заряд батареи. Передача данных не будет постоянной: устройство будет принимать и отправлять сигнал раз в пять минут.

Если человек сдает положительный тест на коронавирус, то его телефон по сути становится источником информации о тех, кто оказался в группе риска. Он может ввести код, полученный от SKPC. После этого контактные лица получают сообщение с предупреждением. Далее они могут уйти на самоизоляцию или обратиться за помощью (в том числе и с помощью встроенных в приложение контактов).