18.02.2021, 14:17

Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву за восхваление нацизма

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Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву за восхваление нацизма
screenshot youtube

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение включить в список невъездных российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева. При этом Ринкевич отметил, что причиной объявления Соловьева персоной нон-грата стало то, что "для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", пишет RusDelfi.lv.

Недавно в одном из своих шоу Соловьев сравнил российского оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером, добавив следующее: "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального — прим. ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Соловьев включен в "черный список" Латвии на неопределенное время, отмечает LETA.

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