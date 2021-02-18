Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву за восхваление нацизма(19)
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение включить в список невъездных российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева. При этом Ринкевич отметил, что причиной объявления Соловьева персоной нон-грата стало то, что "для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", пишет RusDelfi.lv.
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