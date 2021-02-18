Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву за восхваление нацизма

На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021

Недавно в одном из своих шоу Соловьев сравнил российского оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером, добавив следующее: "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального — прим. ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Соловьев включен в "черный список" Латвии на неопределенное время, отмечает LETA.