Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву за восхваление нацизма(161)
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение включить в список невъездных российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева. При этом Ринкевич отметил, что причиной объявления Соловьева персоной нон-грата стало то, что "для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", пишет RusDelfi.lv.
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