14.03.2020, 19:27

Латвия закрывает границы и отменяет массовые мероприятия

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Латвия закрывает границы и отменяет массовые мероприятия
Foto: REUTERS, INTS KALNINS

Латвия приняла решение с 17 марта запретить сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны. Кроме того, запрещены публичные мероприятия. Такое решение в субботу было принято на заседании Кабинета министров и Совета по кризисному управлению, пишет rus.delfi.lv.

С 17 марта будут остановлены все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам. Граждане Латвии смогут вернуться в страну, а также иностранцы смогут вернуться на родину.

Все грузовые перевозки сохраняются в прежнем объеме.

Запрещены все организованные публичные мероприятия. Неорганизованные мероприятия разрешены при численности до 50 человек, заканчиваться они должны до 23 часов вечера.

Государственные централизованные экзамены в школах переносятся на май.

Информация обновляется.

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