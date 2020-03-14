Латвия закрывает границы и отменяет массовые мероприятия

Латвия приняла решение с 17 марта запретить сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны. Кроме того, запрещены публичные мероприятия. Такое решение в субботу было принято на заседании Кабинета министров и Совета по кризисному управлению, пишет rus.delfi.lv.
С 17 марта будут остановлены все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам. Граждане Латвии смогут вернуться в страну, а также иностранцы смогут вернуться на родину.
Все грузовые перевозки сохраняются в прежнем объеме.
Запрещены все организованные публичные мероприятия. Неорганизованные мероприятия разрешены при численности до 50 человек, заканчиваться они должны до 23 часов вечера.
Государственные централизованные экзамены в школах переносятся на май.
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