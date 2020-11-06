06.11.2020, 17:43

Латвия вводит режим чрезвычайной ситуации, Литва — карантин. И это еще не все

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Maskid Tallinna linnapildis ja ühistranspordis 5.11.2020
Foto: Andres Putting

С понедельника, 9 ноября, и по 29 ноября в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация. Такое решение принято на общем заседании правительства и Совета по кризисному управлению, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Ранее сообщалось о том, как примерно могут выглядеть ограничения. Среди них — полный запрет всех публичных мероприятий (независимо от количества участников), оздоровительных услуг и услуг, связанных с развлечениями и культурой.

Вместе смогут собираться не более десяти человек и не более двух семей, исключение будет оставлено только для похорон.

В местах, связанных с культурой, спортом, развлечением и религиями, а также в местах общественного питания будет ограничено время работы: с шести утра и до семи вечера. После 19:00 кафе будут работать только навынос.

В выходные и праздничные дни будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, хозяйственных, строительных, магазинов оптики, гигиенических принадлежностей и корма для животных. Исключение будет сделано также для аптек.

В церквях и молельных домах, за исключением организованных мероприятий, людей не может быть больше, чем 50% от максимально возможного для этого помещения количества. Это же правило действует и сейчас.

Школьники с первого по шестой класс, вероятно, продолжат учиться очно, на очной программе останутся также те, чья специфика требует практических занятий, а также дети в детских садах. Исключение также сделано для спецшкол и спецклассов для детей с нарушениями психики и интеллекта. Остальные будут учиться удаленно.

Спортивные мероприятия отменяются, тренировки остаются только на улице, и в одной группе не должно быть более 10 человек. Разрешены также индивидуальные тренировки. Исключения для тренировок в помещении оставлено только для сборных Латвии, олимпийцев, паралимпийцев и участников высших спортивных лиг.

Суды будут максимально работать удаленно, и очные заседания будут проходить только в неотложных случаях.

За нарушение ограничений будут применяться штрафы: физическое лицо может быть оштрафовано до 2000 евро, юридическое — от 140 до 5000 евро.

По мере поступления более точной информации новость будет дополняться.

В Литве карантин

С завтрашнего дня в Литве вводят карантин, пишет ru.delfi.lt. Основные правила и цели этого режима обсуждались в передаче "Утренний экспресс" на Žinių radijаs с эпидемиологом Национального центра общественного здравоохранения Дайвой Размувене.

"Сейчас самый актуальный вопрос — это не допустить перегрева системы здравоохранения. Сейчас, как мы видим, каждую неделю количество новых случаев удваивается, больше больных в стационарах, больше смертность. Поэтому и введен карантин", — сказала специалист.

Она сказала, что цель карантина — снизить уровень заболеваемости, снижение количества пациентов в больницах. По ее словам, если количество новых случаев снизится до 200 в день, тогда можно думать о смягчении карантина.

"Я не думаю, что эти меры окончательные. Опыт и практика других стран показали, например, Бельгия и Франция, каждый день вводят все новые ограничения с учетом реальной ситуации", — заметила Размувене.

Она обратила внимание на то, что в Литве еще работают крупные ТЦ, в которых есть не только продуктовые магазины. "Это угроза — место скопления людей. А цель карантина — заставить людей не собираться вместе. Чем больше людей собирается в одном месте (…), тем выше возможность передачи вируса", — предупредила специалист.

По ее словам, регулирование потока — верное решение на данный момент, но надо следить за ситуацией.

"Я не думаю, что те показатели, которые зафиксировали вчера-позавчера, окончательные. (…) Они будут расти. Рост количества больных приводит к росту числа больных в стационарах, в реанимациях", — заметила Размувене. Она предупредила, что это грозит перегоранием системы здравоохранения. Может не хватить врачей.

"Если не хватит врачей, а они ведь тоже болеют, (…) тогда ситуация будет критической, как это было весной в южных странах. Чтобы этого избежать, надо не контактировать с людьми, ограничить площадь до 10 кв. м на одного человека в ТЦ. Ведь другие страны закрывают большие ТЦ, ведь сейчас, посмотрите, туда приходит немало людей", — заметила Размувене.

Во время карантина заведения общепита смогут готовить еду на вынос.

"Это неплохо. Когда ограничивали время, (…) мы видели, что правила соблюдали не все заведения. (…) Конечно, бизнес пострадает. Но какие у нас приоритеты — здоровье людей или бизнес?", — вопрошала Размувене.

С субботы в масках в общественных местах надо ходить по всей Литве.

"Если я в лесу, конечно, маска не нужна. Или я за городом, а рядом в 20 м нет людей, — тоже. Но хочу заметить, что в других странах даже в лесу и во время занятий спортом на природе не разрешают снимать маски. (…) Иногда когда неправильно снимаешь и потом надеваешь маску, это бывает опаснее, если ее не снимать", — сказала специалист.

Что касается учебы, то удаленка ждет детей 5-12 классов и студентов. Дошкольники и младшие школьники пока ходят в школу.

"Мы будем следить за ситуацией в школах. Если увидим угрозу, то примем соответствующие решения", — заметила эпидемиолог.

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