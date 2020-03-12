Латвия вводит режим чрезвычайной ситуации и закрывает все школы
В Латвии объявлено чрезвычайная ситуация. До 14 апреля все учебные заведения будут закрыты. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
В Латвии объявлено чрезвычайная ситуация. До 14 апреля все учебные заведения будут закрыты. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Образовательные учреждения должны оценить возможность обеспечить возможность удаленного обучения. Исключение будет оставлено только для централизованных экзаменов.
Родители дошкольников, которые хотят продолжить водить ребенка в детский сад, должны 13 марта письменно засвидетельствовать, что семья не посещала территории, в которых распространен коронавирус, не были в контакте с заболевшими и их контактными лицами, а у родителей нет никакой другой возможности сделать так, чтобы ребенок был под присмотром.
На ближайшие 4 недели будет введено ограничение массовых собраний, в том числе концертов, шествий, митингов, соревнований, тренировок и т.п., на которых присутствует более 200 человек.
Все вернувшиеся из региона распространения коронавируса обязаны самоизолироваться на карантин.
Министерство иностранных дел призывает оказаться от поездок в другие страны вне зависимости от того, сколько человек в них болеет. Все вернувшиеся из-за границы должны две недели наблюдать за своим здоровьем, и при первых же симптомах самоизолироваться и звонить 113.
Для медиков, соцработников и учителей карантин обязателен после любого путешествия за границу, даже если симптомов не наблюдается.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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