Латвия вводит обязательную работу на "удаленке"

Это требование не будет распространяться на производственные отрасли и другую работу, которую объективно невозможно выполнить удаленно.

Ранее организация по возможности удаленной работы носила рекомендательный характер, а сегодня в распоряжение о чрезвычайном положении внесены поправки, согласно которым работодатель обязан выявить тех сотрудников, которые могут выполнять работу на месте, чтобы обеспечить ее непрерывность, а остальных перевести на удаленную работу.

Если работник укажет на объективные обстоятельства, которые не позволяют ему выполнять работу удаленно по месту жительства, работодатель должен рассмотреть возможность разрешить ему выполнять работу на месте, обеспечив соответствующие меры эпидемиологической безопасности и средства индивидуальной защиты.

Если работа в государственном учреждении организуется на месте, его руководитель должен обеспечить, что в одном кабинете находится только один сотрудник, а в офисах открытого типа на одного человека приходится не менее 15 квадратных метров площади.

Также в государственных учреждениях должны быть разработаны графики работы, согласно которым сотрудники приходят работать на месте каждый второй день, если невозможно обеспечить каждому работнику отдельный кабинет или 15 квадратных метров площади в офисе открытого типа.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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