Латвия вводит новые ограничения. Вопрос режима ЧС отложен до пятницы

"Мы видим, в каком состоянии страны, которые не вовремя приняли меры. Мы еще можем принять более жесткие меры", — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. По его словам, эксперты в настоящее время изучают возможность введение ЧС, параллельно с этим идет обсуждение мер по поддержке населения и экономики. До пятницы мы "продолжаем жить по простому принципу: работа, дом, свежий воздух", отметил он.

Министр обороны Артис Пабрикс заявил, что в ближайшее время будут закуплены средства индивидуальной защиты для малообеспеченных. Кроме того, планируется открыть лабораторию, в которой можно будет тестировать качество закупленных масок и респираторов.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что принято решение продлить срок ограничений для спортивных тренировок — теперь оно в силе до 30 ноября (ранее было до 6 ноября). Школьники в возрасте от 13 лет и старше теперь должны носить маски в учебных заведениях вне уроков (в коридорах и т.д.). До 13 ноября продлен режим дистанционного обучения для учеников старших классов. С 7 ноября проф образование и неформальное образование будет удаленным, кроме тех случаев, когда необходима практика. Семейные врачи смогут звонить контактным лицам заболевшим только два раза, в начале и в конце его карантина.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков заявил, что ситуация в Латвии лучше средней по Европе. Тем не менее, ни у кого нет примеров удачного применения только мягких мер для преодоления кризиса.

"Неделю назад интенсивность роста заболеваемости была 60%, на этой 20%. И это не связано с количеством тестов: процент положительных тестов тоже снизился, — заявил Перевощиков. — Уменьшается заболеваемость среди детей до 14 лет. В остальных группах растет. При этом все меньше людей могут сказать, где они заразились. Каждый третий заразился где-то в общественном месте — в магазине, транспорте и т.п". Он отметил, что увеличился риск заразиться в больнице, болеют врачи и медсестры. За последнее время выявлены минимум две вспышки в социальных центрах.