Латвия вновь может ввести ограничения из-за распространения Covid-19

В том случае, если при изучении новых случаев Covid-19 в Латвии, эпидемиологи не смогут установить источник заражения большинства выявленных случаев, то, вероятнее всего, в Латвии вновь будут введены строгие ограничения, говорится в сообщении SKPC.

Как уже ранее писал портал Delfi, во вторник, 7 июля, в Латвии сделано 1773 теста на Covid-19, и вторые сутки подряд зарегистрировано семь новых случаев заболевания.

По информации, имеющейся в распоряжении эпидемиологов, двое заболевших могут быть связаны со вспышкой в кругу знакомых, которые вместе посещали публичные заведения, в том числе 27 июня ресторан Aqua Luna и 28 июня ресторан Riviera.

Еще двое новых заболевших указали, что побывали в ресторане Aqua Luna, и специалисты выяснят, связаны ли они с этой вспышкой. С еще тремя заболевшими SKPC связался, чтобы получить информацию.

Одновременно, главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис рекомендует людям задумываться о необходимости посещать мероприятия и встречаться с приезжими из-за границы. По его словам, основным фактором риска заболеваемости является "импорт" вируса из-за границы. Рискованны и совместные развлечения, вечеринки и посещение баров, что в Латвии "идет полным ходом".

"Ситуацию могут ухудшить смягчения ограничений на собрания людей, но это было предсказуемо", — сказал Думпис.

Говорить о введении новых ограничений из-за роста заболеваемости Covid-19 было бы преждевременно — сейчас важно ответственно соблюдать по крайней мере действующие ограничения и рекомендации, и люди, по мнению Думписа, соблюдают их неохотно. Рост заболеваемости связан с локальными вспышками. До тех пор, пока специалисты способны отслеживать эпидемиологическую цепочку, инфекция находится под контролем.

Однако вспышка наглядно иллюстрирует риски, связанные с мероприятиями, посещением ресторанов. Это перекликается и с ситуацией на Балканах, где победа над Covid-19 была объявлена преждевременно.