Латвия сократила срок самоизоляции по возвращении из-за границы до 10 дней

В Латвии кабинет министров одобрил предложение Министерства здравоохранения страны сократить срок самоизоляции по возвращении из-за границы до 10 дней вместо нынешних 14, передает LETA.
В новых правилах эпидемиологической безопасности будет два исключения. Двухнедельная самоизоляция будет положена представителям отдельных профессий. Например, медики, учителя, социальные работники. Им на восьмой день после приезда в Латвию надо будет сдать анализ на коронавирус. Если результат окажется негативным, то на 11-й день человек может вернуться на работу.
Кроме того, если человек признан контактным лицом больного Covid-19, то он должен уйти на двухнедельную самоизоляцию.
Эпидемиолог Латвийского центра по профилактике и контроля заболеваний Юрий Перевощиков на заседании правительства сообщил, что результаты исследований позволяют сократить срок самоизоляции до десяти дней.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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