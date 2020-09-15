Латвия сократила срок самоизоляции по возвращении из-за границы до 10 дней

В новых правилах эпидемиологической безопасности будет два исключения. Двухнедельная самоизоляция будет положена представителям отдельных профессий. Например, медики, учителя, социальные работники. Им на восьмой день после приезда в Латвию надо будет сдать анализ на коронавирус. Если результат окажется негативным, то на 11-й день человек может вернуться на работу.

Кроме того, если человек признан контактным лицом больного Covid-19, то он должен уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Эпидемиолог Латвийского центра по профилактике и контроля заболеваний Юрий Перевощиков на заседании правительства сообщил, что результаты исследований позволяют сократить срок самоизоляции до десяти дней.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!