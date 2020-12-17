Латвия с понедельника снова ужесточает ограничения: пострадают сферы торговли, обслуживания, образования и спорта

Ограничения торговли, которые до сих пор были в силе только по выходным, будут распространяться на все дни до 11 января. Правительство установило список товаров, которые можно будет приобрести.

До 11 января прекращается работа всех культурных мест, выставок и ярмарок, в том числе рождественских базаров. Будут закрыты музеи и библиотеки.

Школьникам 1-6 классов продлили каникулы до 8 января.

Всё высшее, профессиональное и неформальное образование должно проходить удаленно, в том числе практические занятия. Исключение составит клиническая практика в резидентуре.

Тренировки могут проходить только на улице. Будут закрыты все спортивные и тренировочные залы, в том числе для индивидуальных тренировок.

До 11 января запрещены все косметические процедуры, включая услуги парикмахеров. Нельзя будет проводить фотосессии, кроме фотографий на документы.