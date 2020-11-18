Латвия прибегает к драконовским мерам: без маски не обслуживают, работодатели обязаны составлять списки контактных лиц

С 19 ноября перестанут обслуживать людей без масок

Как сообщает LETA, в Министерстве здравоохранения пояснили, что введение запрета на обслуживание лиц, игнорирующих эпидемиологические требования, необходимо, так как часть латвийцев до сих пор используют защитные маски неправильно (не закрывая полностью нос и рот) или не пользуются ими вовсе.

Отмечается также, что данное требование вводится, чтобы не пришлось запрещать или чрезмерно ограничивать работу различных предприятий. Фирма или владелец здания, которое является публичным местом, должны обеспечить, чтобы внутрь не попадали люди без защитных масок на лице.

За невыполнение этих требований на организатора мероприятия, поставщика услуг или владельца здания будет распространяться административная ответственность.

Требование об обязательном использовании масок для лица в общественных помещениях вступит в силу 19 ноября.

Работодатель сам будет выявлять контактных лиц

Помимо этого, правительство приняло решение, что в случаях, когда будет выявлено, что инфицированный коронавирусом человек посещал коллектив (место работы, образовательное учреждение или детсад), Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) будет сообщать об этом руководству данного коллектива. Затем руководство обязано будет само выявить тех людей, которые были в тесном контакте с больным Covid-19.

В нынешних условиях, когда количество пациентов с Covid-19 составляет несколько сотен человек в день, из-за загруженности эпидемиологов SPKC не может оперативно идентифицировать всех контактных лиц, чтобы передать информацию их семейным врачам.

Следовательно, необходимо сделать систему идентификации контактных лиц более оперативной, по возможности отказавшись от участия SPKC в выявлении и информировании контактных лиц, решило правительство.

Контактным лицом человека будут считать, если он находился в личном контакте (дистанция менее двух метров и более 15 минут) последние два дня до момента, когда больной Covid-19 получил извещение из лаборатории или обнаружил симптомы заболевания.