Латвия предоставила политическое убежище журналисту, обвиняемому в клевете на Усманова

"Ему был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии об убежище и Конвенцией ООН о беженцах", — объяснил юрист. Он добавил, что было признано, что ему угрожает опасность при возвращении в Россию, а его преследование является политическим и дискриминационным.

В апреле 2019 года в редакции "Росбалта" и дома у Шварева прошли обыски по делу о клевете, возбужденному по заявлению Усманова. Речь шла о публикациях на сторонних ресурсах о связи бизнесмена с перестрелкой на Рочдельской улице в 2015 году, повлекшей преследование лидера российского преступного мира Захария Калашова (Шакро Молодого) и громкие аресты в СКР. Вскоре после этого Шварев уехал на лечение за рубеж.

11 ноября Тверской суд Москвы заочно взял журналиста, в отношении которого к тому времени было возбуждено еще одно уголовное дело, под стражу.