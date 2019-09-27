Латвия построит третий энергетический мост в Эстонию

Госкомпания Augstsprieguma tikls (АSТ), управляющая высоковольтными линиями электропередач, в 2020 году планирует инвестировать в различные проекты 63 млн евро, сообщила агентству LETA представитель компании Айя Икстена.

Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила разработанный АSТ план развития энергосистемы Латвии на следующие 10 лет, который предусматривает, что в период до 2029 года в развитие энергосетей будет инвестировано 413 млн евро.

Согласно плану, в 2020 году почти 42 млн евро будут вложены в третье межсетевое соединение энергосистем Латвии и Эстонии и в строительство линии электропередачи Рижская ТЭЦ-2 - Рижская ГЭС. Строительство соединения с Эстонией увеличит максимальную пропускную способность на 500-600 мегаватт в обоих направлениях, способствуя более эффективному функционированию рынка электроэнергии в Балтии. Для реализации обоих проектов привлечено софинансирование Европейского союза.

Также в компании отметили, что для обеспечения стабильной работы системы электропередачи ежегодно необходимо проводить техническое обслуживание и модернизацию электросетей и подстанций. В 2020 году планируется инвестировать более 21 млн евро в перестройку подстанций мощностью 330 и 110 киловольт, распределительных пунктов и электролиний, а также в замену трансформаторов на более современные и экологичные.

Как сообщалось, оборот АSТ в прошлом году составил 193,866 млн евро, что на 22% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла до 4,677 млн евро.