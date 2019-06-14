Латвийский журналист: Памятник Освободителям было бы слишком опасно снести. Мы помним опыт Эстонии и Бронозовую ночь

"Памятник Освободителям давно является раздражающим фактором для националистически настроенных политиков. По сути это, конечно, символ уже не советский, а русский. Потому что для многих русскоязычных жителей Латвии он является точкой сборки. 9-мая в Латвии не просто День Победы, это еще и напоминание о том, что русскоязычные живут здесь. Их много.

Спекуляции вокруг дальнейшей судьбы памятника на мой взгляд опасны. Мы помним опыт Эстонии и Бронозовую ночь. В Латвии русскоязычных больше, чем в Эстонии. И если власти решать снести памятник, это может обернуться серьезным противостоянием.

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Думаю, что власти тоже это понимают и Сейм замылит эту инициативу лишь слегка поиграв с ней и дав националистам возможность посамоутверждаться до ключевых решений. К тому-же против демонтажа выступает МИД, да и президент Эгилс Левитс заявил, что сейчас не время таких революционных решений.

Это опасная риторика, но полагаю, что дальше слов дело не зайдет. Это было бы слишком опасно".