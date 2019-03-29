Латвийский пенсионер получил 5 лет тюрьмы за ДТП, в котором погибли девочка и ее бабушка

Во время дачи показаний в суде Ивар сообщил, что оказался на встречной полосе, потому что ему стало плохо за рулем, но этот момент он затрудняется вспомнить. В тот день шел дождь, он ехал к врачу в Ригу. В последнее время он чувствовал себя нехорошо, и сыновья договорились, что он ляжет на обследование в больницу. Несмотря на проблемы со здоровьем, Ивар сам водил Opel Vectra Caravan 2004 года выпуска. Он заявил на суде, что никогда бы осознанно не пошел на обгон в тот день, потому что дорога была мокрой.

В это же время из Риги в Каугури по дороге А10 ехала Элина. Семья Элины занимается продажей книг, и в тот день она везла книги в детский сад. Дочь и мама Элины сидели на заднем сидении. И водитель, и пассажиры были пристегнуты. Недалеко от канала Варкалю произошло лобовое столкновение: на полосу, в которой ехала Элина, внезапно выехал Opel. Элина запомнила, что водитель сидел за рулем ровно и смотрел прямо, то есть, действовал он осознанно.

После столкновения в машину Элины сзади врезался Ford Focus, которым управлял молодой мужчина. Его полиция не признала виновным, в рамках расследования и на суде он проходит в качестве свидетеля. Сама Элина в результате аварии получила серьезный перелом ноги, повредила позвоночник, возникли проблемы в сердечной деятельности, а затем ухудшилось зрение. Несколько переломов констатировали и у Ивара.

"После аварии многие люди стали от нас отдаляться. Я не знаю, как бы я смогла пережить трагедию, если бы не мой муж Олег. Оля и бабушка очень любили друг друга. Так и ушли вместе… Тот, кто виноват в гибели нашей доченьки и моей мамы, должен бы понести за это справедливое наказание. На процессе Ивар вел себя холодно, после аварии он не пытался с нами встретиться и попросить прощения. Он предлагал нам деньги, но мы категорически отказались. Мы не можем предать память о наших близких. В ходе судебного заседания, прокурор спросил Ивара: "Вы были на могиле тех людей, которые погибли по вашей вине?". На что тот ответил, что он — Ивар — не может прийти на могилу так как он плохо себя чувствует и что он не бессердечный.

У меня и моего мужа сложилось такое впечатление, что Ивар считает в данной ситуации потерпевшим именно себя, извинения были не искренними, а формальными. Да, мы хотели, чтобы ему дали семь лет, хотя максимально по этой статье Уголовного закона законом предусмотрено наказание от 3 до 12 лет лишения свободы. То есть виновнику аварии суд назначил наказание, приближенное к минимальному. Мы с мужем считаем, что решение, которое вынесла судья Илона Озолиня-Клявиня, является справедливым. В последнем слове, которое ему предоставил суд, Ивар не выказал раскаяния, а сказал: "Это будет на вашей совести", вероятно, имея ввиду возможный приговор по данному делу. Скорей всего, он подаст апелляцию", — рассказала в разговоре с порталом DELFI Элина.

Элина стала заниматься и другими делами, которые, по ее мнению, требуют незамедлительного решения. Все свои силы и время она теперь направляет на попытку решить проблему с дорогами, ведущими в Даугавгриву и Болдераю: ул. Клейсту и ул. Даугавгривас.

"Одна дорога узкая и неосвещенная, там постоянно происходят аварии со смертельными исходами. Вторая — разбитая, без разметки, с непредсказуемыми поворотами. Не дороги, а русская рулетка: доедешь — не доедешь. До этой аварии я думала, что со мной такое никогда не случится. Но это случилось. Последствия трагичны. Меня мама воспитывала так, чтобы помогать другим. И сейчас мы пытаемся решить вопрос с дорогами. Мы зовем журналистов, Рижскую думу, полицию посмотреть на то, как нам приходится порой выживать на этих дорогах. Сколько же нужно еще смертей, чтобы на это обратили внимание?" — говорит Элина.