Латвийский депутат: нужна уголовная ответственность за призывы не соблюдать коронавирусные ограничения

В интервью Латвийскому радио он сказал, что сейчас полиция рассматривает такие призывы как хулиганство. Подкомиссия Сейма по уголовному праву через несколько недель планирует рассмотреть этот вопрос с привлечением экспертов, полиции, прокуратуры и суда.

Ранцанс допускает, что будет создана специальная норма, по аналогии с той, что предусматривает ответственность за призывы к геноциду. Она будет предусматривать ответственность вне зависимости от того, каковы были последствия этих призывов.

Впрочем, признал он, еще предстоит оценить, нужна ли такая норма. Но вот контроль за соблюдением существующих ограничений точно нужно усилить и, как считает Ранцанс, привлечь для этого ресурсы Министерства обороны.

"Очевидно, что нужны патрули на улицах. В полиции столько человек не хватит", — считает он.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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