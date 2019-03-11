Латвийские заключенные зарабатывают, требуя компенсаций в Европейском суде по правам человека

"Достаньте мне сигареты, иначе я повешусь!" — несколько лет назад администрации Лиепайской тюрьмы пригрозил заключенный. Чтобы он не совершил самоубийство, за ним постоянно присматривал один человек из персонала тюрьмы. И хотя, как отмечает "Курземес вардс", таким образом, возможно, была спасена жизнь заключенного, он по этому поводу написал жалобу.
За первой жалобой последовала еще одна: якобы камера, в которую он помещен, слишком тесная. Суд в тот раз признал, что согласно законодательству, площадь камеры более чем достаточная, но до европейских стандартов содержания в местах лишения свободы не хватает четырех квадратных сантиметров. Вместе с тем суд постановил, что заключенному следует выплатить компенсацию в размере 426 евро.
"После первого раза, когда Латвия в связи с жалобой заключенного проиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), джинн был выпущен из бутылки", — ситуацию образно охарактеризовал начальник Лиепайской тюрьмы Райтис Жвагиньш.
О Лиепайской тюрьме, правда, ни одна жалоба до ЕСПЧ не дошла, но иски в Лиепайском судебном доме Административного районного суда в отношении управления мест заключения рассматриваются почти ежемесячно. По словам Жвагиньша, есть отдельная категория заключенных, которые профессионально строчат жалобы. Их целью не является улучшение условий в заключении или решения какого-то вопроса, а получение материального блага.
Например, в 2015 году суд рассмотрел жалобу некоего заключенного о том, что в Лиепайской тюрьме у него была изъята игровая консоль Sony Playstation 3 и передана на хранение в тюремный склад. Начальник тюрьмы заключенному пояснил, что игровая консоль оснащена беспроводным Интернетом и нормативными актами не предусмотрено право заключенных пользоваться такими устройствами. Однако заключенный пожаловался в Управление мест заключения, а затем обратился в суд, потребовав возмещения морального ущерба в размере 600 000 евро за "ограничение его права целесообразно использовать свободное время (играть в видеоигры), ссылаясь также на неприкосновенность частной собственности". Правда, суд отклонил этот иск.