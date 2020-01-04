Лайки, реклама, деньги: Как устроен рынок русских блогеров в Финляндии?

Cоциальные медиа прочно вошли в нашу жизнь. В следующем октябре Инстаграм будет праздновать свое первое десятилетие. За этот период приложение из обычного софта по обработке мобильных фотографий превратилось в нишевый рекламный рынок, озолотив не только своих создателей, но и ”Инста-первопроходцев” .

Мы связались с самыми популярными русскими блогерами из Инстаграма и Youtube, затрагивающих тему Финляндии. У каждого из них свое количество фолловеров, манера повествования и тактика ведения контента. Все ”лидеры мнений” ведут свои профили около трех-пяти лет. Кому из них уже удалось монетизировать площадку?

Особенность местного рынка соцмедиа в том, что блогер получает свои первые рекламные контракты, как только количество его подписчиков превышает планку в 10 тысяч человек. По свежему отчету Центра Отечественных языков Kotus, в списке ”слов года” даже появился особый термин — mikrovaikuttaja, который описывает блогера со значимым мнением, но с небольшой аудиторией.

C бетонного завода в звезды

Самым знаменитым русским блогером из Финляндии считается ютубер Юрий Пелля —YuraPapu, у которого 307 тыс. подписчиков. По данным аналитического сервиса Socialblade, минимальный заработок видеоблогера составляет 392 евро в месяц, максимальный — более 6 тыс. евро. Самый популярный ролик Юрия — про финское социальное жилье. Он набрал 6,5 млн. просмотров. Для справки: русский Youtube платит видеоблогерам 500-800 долларов за каждый миллион просмотра.